Sulama kanalında şüpheli ölüm!

Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Seddesi üzerindeki sulama kanalında bir kadına ait cansız beden bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çalışan bir işçi, sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan ilk incelemede kadının hayatını kaybettiği belirledi.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.