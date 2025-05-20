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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sulama kanalına düşen yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti

        Aydın'ın Köşk ilçesinde sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Rehhal, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:52
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        Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Aydın'daki olay, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Pınarbaşı mevkiindeki saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalının kenarında oynayan Eymen Rehhal (10), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kanala düştü. Bölgede tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenilen ailesi, çocuklarının kaybolduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, küçük çocuğu sulama kanalında buldu. Kanala düştüğü belirlenen 10 yaşındaki Eymen Rehhal, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Küçük Eymen, ilk müdahalenin ardından ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rehhal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ani ölüm haberi sonrasında ailesi yasa boğulurken, kesin ölüm neden yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak. Küçük Eymen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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