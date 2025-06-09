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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'ın adı, Melisa Yanık ile anılıyor- Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız'ın adı, Melisa Yanık ile anılıyor

        Mart ayında sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yollarını ayıran Şükrü Özyıldız'ın adı dört ay sonra bir başka sosyal medya fenomeni Melisa Yanık ile anılıyor. Bodrum tatilinde dans ederken görüntülenen ikilinin samimi halleri, dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 23:18 Güncelleme: 09.06.2025 - 23:18
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        Adı Melisa ile anılıyor
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        Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, mart ayında ayrılık kararı almıştı.

        Ayrılığın üzerinden dört ay geçerken, Şükrü Özyıldız'ın adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. İddialara göre Özyıldız, bir başka sosyal medya fenomeni Melisa Yanık ile aşk yaşıyor.

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        Bir süredir Bodrum’da tatilde olan Şükrü Özyıldız, Melisa Yanık ile dans ederken çekilen samimi görüntüleriyle sosyal medyada dikkat çekti. Bu kareler, aşk iddialarını güçlendirdi.

        Şükrü Özyıldız ile Melisa Yanık cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Şükrü Özyıldız
        #Sibil Çetinkaya
        #Melisa Yanık

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