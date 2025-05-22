Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi

Eylem Tok ve oğlu Timur C. davasında karşı tarafla parayla anlaşarak şikayetini geri çeken Şükrüye Aci; “Evet, anlaştım ama gizlilik kararı olduğu için ne kadar aldığımı açıklayamam! Asıl kayınpederim onlardan 100 milyon TL istemişti!" dedi. Gelinine isyan eden baba Özer Aci; “Oğlumun hayatını paraya sattı! Ben kimseyle pazarlık yapmadım! Şikayetim de davam da devam ediyor!" diyerek tepki gösterdi.

REKLAM advertisement1

İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aci’nin eşi Şükriye Aci, Timur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Şükriye Aci, “Oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum” dedi. Baba Özer Aci ise bu karara, “Benim oğlumun kanından beslenirlerse zehir zıkkım olsun!” sözleriyle tepki gösterdi.

REKLAM

Taraflar, Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında ilk kez karşı karşıya geldi.

ŞÜKRİYE ACİ: "DAVANIN MUHATABI BENİM"

Şükriye Aci, kayınpederi Özer Aci’nin kendisine yönelik ifadelerine ve 100 milyon lira tazminat aldığı iddialarına tepki gösterdi. “Kimse beni dinlemedi, davanın asıl muhatabı benim” diyerek kendisine yöneltilen eleştirilere karşı çıktı. “Haklıyken haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum” dedi.

"TAZMİNAT DAVASINDA ALACAK OLDUĞUMUZ PARAYDI" 100 milyon lira aldığı iddialarına cevap veren Şükriye Aci, “Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için bu rakam söyleniyor. Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum” dedi. “ASIL PAZARLIĞI KAYINPEDERİM YAPTI!” Gizlilik kararı nedeniyle ne kadar aldığını açıklamayacağını söyleyen Şükriye Aci, “Asıl karşı tarafla kazadan 3 gün sonra pazarlık yapan kayınpederimdir!” sözleriyle çarpıcı bir iddia ortaya attı. Kayınpederini suçlayan Aci, “Davanın da düşmeyeceğini bilerek, kamu davasının devam edeceğinin bilincinde olarak, hem eşimin ailesi tarafından hem de psikolojik anlamda bu konuyla yıprandığım için davadan bu şekilde çekilme kararı aldım. Ama kesinlikle bahsedildiği gibi bir durum yok” dedi. GELİNİNE İSYAN EDEN BABA ÖZER ACİ: "OĞLUMUN HAYATINI PARAYA SATTI!" Canlı yayında gelini Şükriye Aci ile karşı karşıya gelen Özer Aci, suçlamaları reddetti, kimseyle pazarlık yapmadığını ve davasından vazgeçmediğini belirtti. “Gelinim yalan söylüyor ve bana iftira atıyor” dedi. İşte programda bugün ekrana gelenler;