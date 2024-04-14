Suki Waterhouse bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Ünlü oyuncu Robert Pattinson ile 2018 yılından bu yana birlikte olan şarkıcı Suki Waterhouse, konser esnasında sahneden seyircilerine seslenerek bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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'Alacakaranlık' ve 'Batman' filmlerinin yıldızı Robert Pattinson ile 2018 yılından bu yana birlikte olan şarkıcı Suki Waterhouse, geçen ayın sonunda ilk bebeğini dünyaya getirmişti. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan 32 yaşındaki şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
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Geçen hafta bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşarak bebek haberini doğrulayan Waterhouse, ABD'nin en büyük müzik ve sanat festivali Coachella'daki konserinde bir kız bebeği olduğunu duyurdu.
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Sahneden seyircilerine seslenen Waterhouse, "Bazılarınız biliyor mu bilmiyorum ama son zamanlarda hayatımda bazı büyük değişiklikler oldu, bazı oldukça büyük olaylar yaşanıyor" ifadesiyle söze başladı.
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Ünlü şarkıcı sözlerine, "Muhteşem kadınları seviyorum ve kendi küçük muhteşem hanımefendime sahip olduğum ve hayatımın aşkıyla tanıştığım için çok şanslıyım" şeklinde devam etti. 37 yaşındaki Pattinson ile nişanlı olan Waterhouse, kızının adını açıklamadı.
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İlk kez Temmuz 2018’de Londra’da Pattinson ile birlikte görülen Waterhouse, şubat ayında The Sunday Times'a verdiği röportajda, "Biriyle neredeyse beş yıldır bu kadar mutlu olmam beni şaşırtıyor" demişti.