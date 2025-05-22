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        Haberler Magazin Süeda Çil'den 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' paylaşımı; önce sitem etti sonra özür diledi - Magazin haberleri

        Süeda Çil'den 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' paylaşımı: Kırgınım

        22 yıl sonra 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adı ile beyazperdeye uyarlanan, bir dönemin popüler dizisinde 'Firuze' karakterine hayat veren Süeda Çil, afişte kendisini göremeyince dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Önce sitem eden Çil, daha sonra özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:17
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        Önce sitem etti sonra özür diledi
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        Bir dönemin fenomen çocuk dizisi 'Sihirli Annem', 22 yılın ardından 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adı ile beyazperdeye uyarlandı.

        Çekimleri tamamlanan ve 30 Mayıs'ta gösterime girecek olan filmin oyuncu kadrosunda; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven, Zeynep Özkaya yer alıyor.

        Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu filmin yayınlanan afişte; Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta'nın da yapımda yer aldığı görüldü.

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        Yapımda 'Firuze' rolünü oynayan Süeda Çil, kendisini afişte göremeyince sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        "ÇOK KIRGINIM"

        Süeda Çil, "Boşuna bakmayın 'Firuze' yok afişte. Kırgınım" ifadelerini kullanarak kırıldığını belirtti.

        Daha sonra ise kendisinin yer aldığı başka bir afişi paylaşan Süeda Çil, "Pardon, burada varmışım" dedi.

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        #süeda çil
        #Sihirli Annem: Hepimiz Biriz
        #Firuze

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