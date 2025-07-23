Sudan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Sudan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Her ülkede olduğu gibi Afrika kıtasında yer alan Sudan'a ulaşmak için de belirli kodlar kullanılır. Bu konuda belirlenmiş özel kodlar vardır ve telefon aramalarından araç plakalarına, internet alan adlarından para birimine kadar birçok detayı içerir. Peki Sudan telefon kodu, plaka kodu, resmi dili, alan adı ve diğer bilgiler neler?
Her ülkeye ait özel tanımlayıcılar, uluslararası iletişim ve işlemlerde büyük kolaylık sağlar. Bu noktada Sudan’a ait ve özel tanımlanmış kodları merak etmiş olabilirsiniz. O hâlde yazının devamını okuyarak bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz. İşte Sudan’a dair bazı bilgiler…
SUDAN TELEFON KODU
Sudan telefon kodu +249’dur. Bu kod, ülkenin dış dünya ile iletişim kurarken kimliğini yansıttığı dijital bir imzadır. Örneğin, Türkiye’den Sudan’da birini aramak isteyen bir kişi, numaranın başına mutlaka +249 kodunu eklemelidir. Bu tür kodların tek işlevi bağlanmak değildir. Telefon kodları, aynı zamanda o ülkenin küresel iletişim altyapısı konusunda da fikir verir. Bunun yanı sıra Sudan’da mobil iletişim oldukça yaygındır. Fakat ülke genelinde iletişim altyapısı bölgesel olarak farklılaşmıştır.
SUDAN PARA BİRİMİ
Sudan para birimi birçok kaynakta Sudan Lirası (SDG) olarak geçer. 2007 yılında Sudan Dinarı'nın yerine bu para birimi geçmiştir. Ayrıca bu para, ülkenin ekonomik dönüşüm sürecinde önemli bir adım olmuştur. Para birimi olan Sudan Lirası, bilhassa son dönemde yaşanan ekonomik krizler, enflasyon dalgalanmaları ile birlikte değer kaybına uğramıştır. Banknotlar ise genel olarak 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 500 SDG olarak öne çıkar. Ülkedeki madeni paralar ise oldukça sınırlı şekilde kullanılır.
SUDAN PLAKA KODU
Sudan plaka kodu ise SD’dir. Her ülkenin araç plakalarında kullandığı uluslararası kısaltmalar vardır ve Sudan için bu kod “SD” olarak tanımlanmıştır. Bu iki harfli sembol sayesinde bir araç gördüğünüzde o aracın Sudan ülkesine kayıtlı olduğunu anlayabilirsiniz. Bu kod, aynı zamanda uluslararası trafik sistemine de uyum sağlayacak şekilde koyulmuştur. Ülkede plaka sisteminin eyaletlere göre çeşitlilik gösterdiğini de hatırlatmak gerekir. Son olarak Sudan’daki plaka düzeni, büyük şehirlerde daha standart bir yapıya kavuşmuştur.
SUDAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI?
Peki Sudan hangi alan adı uzantısı? Söz konusu ülkenin internet üzerindeki alan adı uzantısı “.sd” olarak bilinir. Dünya genelinde popüler olan bu uzantı, Sudan’a ait web sitelerinin küresel internet ortamında tanınmasını mümkün kılar. Devlet kurumları, üniversiteler, özel şirketler bu alan adı uzantısını kullanarak sitelerini faaliyete sokmuştur. Ayrıca .sd uzantısı, medya şirketleri tarafından da kullanılır.
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