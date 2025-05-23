Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyede rüşvetten tutuklama!
İzmir'de, 30 yaşındaki avukat D.Ç.'den, 200 bin TL rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı 27 yaşındaki Yusuf Durğun ile icra katibi 26 yaşındaki Bora Boztaş tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun (27) ile icra katibi Bora Boztaş (26), iddiaya göre; avukat D.Ç.'den (30), 200 bin TL rüşvet istedi.
AVUKAT SAVCILIĞA BİLDİRDİTutuklanan icra katibi Bora Boztaş.
DHA'daki habere göre Avukat D.Ç., durumu savcılığa iletti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.
KAFEDE SUÇÜSTÜ YAPILDITutuklanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun.
Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., önceki gün, İcra Müdür Yardımcısı Durğun ile sözleştikleri kafede buluştu.
İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Durğun'a teslim etti. Polis ekipleri, bu sırada Durğun'u suçüstü yakaladı.
Katip Bora Boztaş ise evinde gözaltına alındı. Durğun ve Boztaş, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.