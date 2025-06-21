Su kuyusu açarken göçük altında kaldı

Adıyaman'da göçük altında kalan kişi öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 21.06.2025 - 20:25 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:25
Alidam köyündeki tarlada su kuyusu açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada bölgede bulunan Abdurrahman Alan (57) göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Alan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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