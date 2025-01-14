Strava'nın ısı haritası yaktı: Fransa'nın en gizli üssü ifşa oldu | Dış Haberler

Strava'nın ısı haritası yaktı: Fransa'nın en gizli üssü ifşa oldu | Dış Haberler

Fransa'nın atomik silahlarla donatılmış denizaltı üssü, Strava uygulaması aracılığıyla egzersizlerini herkese açık olarak paylaşan denizci askerler nedeniyle ifşa oldu. Askerler bu spor programını kullanarak yanlışlıkla hassas devriye programı bilgilerini ifşa etti.

İfşa edilen Fransız donanmasının en gizli üssü, Brest kentindeki Brittany limanında.

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Bu üs, Fransa'nın nükleer caydırıcılığının deniz unsuruna ev sahipliği yapıyor: Her biri Hiroşima'ya atılan bombanın bin katı gücünde 16 nükleer füze taşıma kapasitesine sahip dört nükleer enerjili balistik füze denizaltısı (SSBN).

"Denizde kalıcılık" ilkesi uyarınca 1972'den bu yana aralıksız olarak en az bir devriye gezen dört adet siyah botun bulunduğu üssün ana görevi, okyanusta kaybolmak ve Fransa Cumhurbaşkanı tarafından emir verilebilecek her yere nükleer füzeyi ulaştırabilecek bir konumda olmak.

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Kara, deniz ve insansız hava devriyeleri üssün güvenliğini sağlıyor. Üsse girerken 2 binden fazla çalışanın kimliklerini göstermeleri gerekiyor. Fransız Le Monde gazetesinin Aralık 2024'teki bir ziyareti sırasında gördüğü gibi tarayıcılar, yüz tanıma sistemleri ve köpekli ekipler güvenliği gözetim altında tutuyor. Cep telefonları ve diğer elektronik cihazlar üssün büyük bir bölümünde yasak ve birden fazla kontrol noktasında özel çantalarda saklanmaları gerekiyor.

Ancak bu durum son derece hassas bilgilerin bu güvenlik kalesinden dışarı sızmasını engelleyemedi. Denizaltıcılar koşu antrenmanlarını kaydedip paylaşabildikleri Strava uygulamasını kullanarak SSBN devriyelerinin hızına ilişkin bilgileri istemeden internette ifşa etti.

Mürettebatın spor yaparken Strava uygulamasını kullanması nedeniyle uygulamanın yansıttığı ısı haritası, üssün içindeki askerlerin hareketlerini daha yoğun ışıkla gösteriyor.

Ayrıca konum verileri üslerin dışında da askerlerin spor yaptığı güzergahları ve devriye gezdikleri yolları gösteriyor.

2018 Stravaleaks olayı

2018 yılının başında Strava'nın dünya ısı haritasında ABD'nin gizli askeri üslerini gösterdiği ortaya çıkmıştı. Avustralyalı bir kullanıcının keşfetmesi üzerine ortaya çıkan sızıntının ardından Pentagon, askeri üs ve operasyon bölgelerinde konum belirleme (GPS) teknolojisine sahip tüm cihazların ve uygulamaların kullanımını sınırlandırmıştı.

Amerikan askerlerinin de kullandığı Strava, ABD'nin Afganistan, Suriye ve Irak'ta daha önce bilinmeyen bazı üslerinin yerini açık etmiş, Pentagon bu konuda inceleme başlatmıştı.

2024 Stravaleaks sızıntısı ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korumalığını yapan görevlilerin, Strava uygulaması aracılığıyla internet üzerinden takip edilebildiği ortaya çıkmıştı. Le Monde'un haberine göre, Macron, Biden ve Putin'in korumalığını yapan bazı görevlilerin kullandığı Strava ile iş gezileri dahil hareketlerinin internet üzerinden izlenebildiği fark edilmişti. Uygulama kullanıcılarının profillerinin herkese açık olduğu ve uygulama verilerinin büyük çoğunluğunun coğrafi konuma göre belirlendiği aktarılan haberde, bu uygulamanın önde gelen devlet başkanlarının korumalığını yapan görevliler tarafından kullanılmasının "benzeri görülmemiş ölçekte" güvenlik açığı yarattığı kaydedilmişti. Haberde, liderlere ve eşlerine seyahatlerinde eşlik eden Fransız ve Amerikan Gizli Servisi ajanlarının uygulamayı kullanarak, bu siyasilerin kaldığı konumları açık ettiği ileri sürülmüştü. Strava nedir? Popüler spor ve fitness uygulaması Strava ile özellikle koşu ve bisiklet gibi aktivitelerin detaylı kaydı tutuluyor. Veriler GPS üzerinden kaydedildiği için aktivite sırasındaki harekete ilişkin konum bilgileri detaylı bir şekilde görülebiliyor. Akıllı saatler ya da bisikletlerdeki GPS’li yol bilgisayarları ile senkronize edilen uygulamada konum bilgisinin yanı sıra hız, hava durumu gibi bilgiler de yer alıyor. Kaydedilen rotanın hangi saatinde neresinden geçildiğinin detaylı görülebildiği uygulamada isteğe bağlı olarak bazı kişisel bilgiler de yer alıyor. Kalp atış hızını ölçen akıllı saatler, rotanın hangi noktasında hangi kalp atış seviyesinde olduğunun da kaydını tutuyor. Bu verileri diğer kullanıcılara açmak da profilin tamamını gizlemek de kullanıcının tercihinde oluyor.