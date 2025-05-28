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        Haberler Dünya Steve Witkoff: Gazze'de bir çözüme ulaşılacağına dair çok iyi hislerim var | Dış Haberler

        Steve Witkoff: Gazze'de bir çözüme ulaşılacağına dair çok iyi hislerim var

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de sağlanması hedeflenen ateşkese ilişkin taslağı Trump'ın inceleyeceğini bildirdi. Witkoff ayrıca "Uzun vadeli, barışçıl bir çözüme ulaşılacağına dair çok iyi hislerim var." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 20:43 Güncelleme: 28.05.2025 - 20:43
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        ABD'den Gazze açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin yeni anlaşma taslağını Başkan Trump'ın inceleyeceğini belirterek, "Bu çatışmanın önce geçici bir ateşkese ve uzun vadeli, barışçıl bir çözüme ulaşılacağına dair çok iyi hislerim var." dedi.

        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte, ABD adına kendisinin yürüttüğü Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Witkoff, "Yakın zamanda teslim edilecek olan yeni anlaşma taslağını göndermek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Bugün Başkan bunu inceleyecek. Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması; bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi hislerim var." diye konuştu.

        Salonda bulunan Trump ise Gazze'deki duruma ilişkin, süreci bir bütün olarak ele aldıklarını ve hem Gazze hem de İran ile müzakereler konusunda iyi gittiklerini söylemekle yetindi.

        Hamas, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Gazze'de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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