Steve Jobs'un kızı Eve'in düğününde Elton John sürprizi: 1 milyon sterline anlaştı

Elton John, ABD'li milyarder teknoloji girişimcisi Steve Jobs'un kızı EveJobs'un düğününde sahne alacak. The Sun'ın haberinde, ünlü İngiliz müzisyenin, bu düğün için 1 milyon sterline anlaştığı iddia edildi.

2011'de hayatını kaybeden Steve Jobs'un 61 yaşındaki eşi Laurence Powell Jobs'un, 27 yaşındaki model kızları Eve Jobs ile Büyük Britanya Takımı'nda engel atlama altın madalyası kazanan 26 yaşındaki nişanlısı Harry Charles'ın dört günlük düğününü benzersiz kılmak için 5 milyon sterlin harcadığı söyleniyor.

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İngiltere'nin Cotswolds şehrinde yapılacak kutlamalar, bugün başlıyor.

Steve Jobs - Laurence Powell Jobs

1991 ila 2011'de 56 yaşındayken pankreas kanserinden hayatını kaybedene dek Steve Jobs ile evliliğini sürdüren Laurence Powell Jobs'un, müzik efsanesi Elton John'un bir saatlik bir performans sergilemesi için yüklü bir meblağ ödediği öne sürüldü.

Harry Charles - Eve Jobs

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The Sun Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, "Elton bir saatlik performans için anlaştı. Eve ve Harry'nin favorileri de dâhil olmak üzere kendi şarkılarından bir seçki çalacak. Elton'ın bir konseri ucuza gelmiyor. Görünüşe göre onu sahneye çıkarmak için 1 milyon sterlinden fazla para harcamışlar. İnanılmaz derecede özel olacak" dedi.

Elton John Eve Jobs ile binici Harry Charles çifti, 2022'de başladıkları birlikteliklerinin ardından Eylül 2024'te nişanlandıklarını duyurdu. İngiliz ve Amerikan düğün özelliklerini birleştirecek olan kutlamaya Laurence Powell Jobs'un yakın arkadaşı olan Kamala Harris gibi üst düzey davetlilerin katılması bekleniyor. Eve Jobs'un kardeşleri Reed Jobs (33) ve Erin Jobs (29) ile Steve Jobs'un ilk eşi Chrisann Brennan'dan olan kızı Lisa Brennan-Jobs'un (47) da düğüne katılacağı düşünülüyor. Eve Jobs da nişanlısı gibi binicilik sporuyla ilgileniyor İngiliz damat Harry Charles'ın, Londra 2012 engel atlama takım altın madalya sahibi babası, 65 yaşındaki Peter Charles ile geniş ailesi de düğünde hazır bulunacak.