Steve Buscemi yeni rolü için bambaşka biri oldu

Popüler korku dizisi 'Wednesday'in ikinci sezonu için hazırlıklar sürerken, usta oyuncu Steve Buscemi'nin de diziye dâhil olduğu öğrenildi. 67 yaşındaki oyuncunun dizideki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

REKLAM advertisement1

Steve Buscemi, dizide Nevermore Akademisi'nin eski müdürü 'Larissa Weems'in (Gwendoline Christie) yerini alacak olan yeni müdür 'Barry Dort'u canlandırıyor.

ABD'li oyuncu bu rol için bambaşka birine dönüştü.

REKLAM

Daha önce 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Fargo ve Stalin'in Ölümü' (The Death of Stalin) gibi filmlerde rol alan Buscemi, daha önce 'Boardwalk Empire', 'The Sopranos' gibi dizilerde de boy göstermişti.

Jenna Ortega'nın başrolde yer aldığı, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman gibi oyuncuların rol aldığı 'Wednesday'in yeni sezonuna Buscemi'nin yanı sıra Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga katıldı.

1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan 'Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan 'Wednesday'in yeni sezonu, iki parça halinde yayınlanacak. İlk kısım 6 Ağustos'ta, ikinci kısım 3 Eylül'de gösterilecek.