Steam indirimleri ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?
Oyun dünyasının merakla beklediği dönem geldi. Valve, dijital oyun platformu Steam'in 2025 yaz indirimleri takvimini resmen duyurdu. Yeni çıkan yapımlardan bağımsız geliştiricilerin dikkat çeken projelerine kadar binlerce oyunun büyük indirimlerle sunulacağı kampanyanın detayları araştırılıyor. Peki, Steam indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri kaç gün sürecek? Ayrıntılar haberimizde...
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Dijital oyun pazarının en çok takip edilen kampanya dönemlerinden biri olan Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı. Valve tarafından duyurulan resmi takvime göre, binlerce oyunda önemli indirimlerin sunulacağı etkinlik bu yıl da geniş bir oyun yelpazesiyle dikkat çekiyor. Kütüphanesine yeni oyunlar eklemek isteyenler, konu hakkında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
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STEAM YAZ İNDİRİMLERİ TARİHLERİ 2025
Valve tarafından açıklanan resmi takvime göre, Steam 2025 Yaz İndirimleri 26 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İndirimler, 10 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek ve toplamda 14 gün sürecek.
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Bu iki haftalık süreç, oyuncuların Steam platformundaki binlerce oyunda %10’dan %95’e varan indirimlerle karşılaşabileceği bir dönem olacak. Yaz indirimleri, Steam’in en büyük sezonluk satış etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor ve genellikle en geniş oyun kataloğunda en derin indirimleri sunuyor.
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İndirimler, aksiyon, macera, RPG, strateji, simülasyon ve bağımsız oyunlar gibi farklı türlerdeki oyunları kapsayacak. Ayrıca, DLC’ler, sezon kartları ve oyun paketleri de cazip fiyatlarla sunulacak. Steam’in bu dönemde platform genelinde sunduğu dijital hediyeler, çıkartmalar ve profil özelleştirme ögeleri de oyuncuların ilgisini çeken ek avantajlar arasında yer alıyor.