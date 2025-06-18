Dijital oyun pazarının en çok takip edilen kampanya dönemlerinden biri olan Steam Yaz İndirimleri için geri sayım başladı. Valve tarafından duyurulan resmi takvime göre, binlerce oyunda önemli indirimlerin sunulacağı etkinlik bu yıl da geniş bir oyun yelpazesiyle dikkat çekiyor. Kütüphanesine yeni oyunlar eklemek isteyenler, konu hakkında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...