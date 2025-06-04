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        Haberler Bilgi Ekonomi STARBUCKS'A ZAM MI GELDİ? 2025 Haziran Starbucks en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar oldu?

        Starbucks'a zammı mı geldi, en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar?

        Dünya çapındaki kahve zinciri Starbucks zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Starbucks kahvelerine zam geldiği yönünde sosyal medyada ortaya atılan iddialar, günün en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Starbucks'a zammı mı geldi, en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar oldu? İşte Starbucks zammı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 19:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:16
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        • 1

          Dünya çapındaki kahve zinciri Starbucks, zamlı fiyatları ile araştırılıyor. Son olarak Ocak ayında yapılan zam ardından sosyal medyada yeni zam iddiaları ortaya atıldı. Peki Starbucks’a zam geldi mi, haziran ayı en ucuz ve en pahalı kahve fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

        • 2

          SON ZAM OCAK'TA GELMİŞTİ

          Türkiye genelinde yaygın mağaza ağına sahip Starbucks, önceki fiyat artışını Ocak 2025’te gerçekleştirmişti. Yeni zamla birlikte, son bir yıldaki toplam fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.

        • 3

          STARBUCKS'A ZAM MI GELDİ?

          Kahve zinciri Starbucks, 3 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’deki ürün fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 zam yaptı.

          Zamla beraber küçük boy filtre kahve 110 TL’ye, orta boy 120 TL’ye, büyük boy 130 TL’ye yükseldi.

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