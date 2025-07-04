'Star Wars' yıldızı Kenneth Colley hayatını kaybetti

Orijinal 'Star Wars' serisinde 'Amiral Piett' ve komedi grubu Monty Python'ın 'Brian'ın Hayatı' adlı filminde 'Hz. İsa'yı canlandırmasıyla tanınan İngiliz oyuncu Kenneth Colley, hayatını kaybetti. Menajeri Julian Owen, 87 yaşındaki oyuncunun, İngiltere'nin Kent şehrindeki evinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.

REKLAM advertisement1

Kenneth Colley'in zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. BBC'nin haberine göre; düşme sonrası kolundan yaralandığı için hastaneye kaldırılan oyuncu, kısa sürede zatürreye dönüşen Covid'e yakalandı.

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından menajer Julian Owen; "Ken Colley, 60 yıllık kariyeriyle en iyi karakter oyuncularımızdan biriydi. Ken, sahnede, sinemada ve televizyonda sürekli olarak çalıştı. Monty Python'ın 'Brian'ın Hayatı' filmindeki Hz. İsa'dan, Ken Russell filmlerindeki kötü ve özgün karakterlere, BBC için çekilen Shakespeare'in 'Kısasa Kısas' filmindeki Viyana Dükü'ne kadar çok çeşitli karakterleri canlandırdı" dedi.

REKLAM

Kenneth Colley, 2012 yapımı animasyon filmi 'Lego Star Wars: The Empire Strikes Out'ta Amiral Piett rolünü yeniden canlandırdı. Ayrıca 'Firefox', 'I Hired a Contract Killer' ve 'The Rainbow' adlı yapımlarda da yer aldı.

Kenneth Colley 1985 yapımı 'Wallenberg: A Hero's Story' adlı yapımda rol almıştı