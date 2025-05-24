Stanimir Stoilov: Bireysel kalite farkından bahsedebiliriz

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"BİREYSEL KALİTE FARKINDAN BAHSEDEBİLİRİZ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Stoilov, "Öncelikle iki takım adına da iyi bir maçtı. Ama biz golleri yedik rakipse bu golleri kurtardı. Bireysel kalite farkından bahsedebiliriz. Ama hırs anlamında iyiydik. Bu skor bize bir realiteyi de gösteriyor.

Gelecek sezonla ilgili daha güçlü hazırlık yapmalıyız. Sakatlıklar sezon içerisinde bizim ritmimizi bozdu, geriye attı. Galatasaray, fırsat buluyor ve golü buluyor. Bu, Galatasaray'ın kalitesini gösteriyor. Biz fırsatlardan yararlanamadık. Analizlerimizi yapacağız. Seneye en güçlü başlamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.