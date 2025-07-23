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        Haberler Bilgi Yaşam Sri Lanka telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Sri Lanka'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Sri Lanka telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Sri Lanka'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Hint Okyanusu incisi olarak bilinen Sri Lanka, özellikle doğal güzellikleriyle dünyanın gözünü çevirdiği bir ülkedir. Özellikle ülkenin dijital ve iletişimsel altyapısı beğeni toplar. Ülkeyi aramak için belirlenmiş bazı kodlar vardır. Peki Sri Lanka telefon kodu ne? Araç plaka kodu hangisi? Alan adı uzantısı nasıl? Merak ettiğiniz tüm detaylar bu yazıda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:46
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        Sri Lanka telefon kodu
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        Küresel ölçekte bağlantı kurmak için ülkelerin sahip olduğu özel tanımlayıcı kodlar vardır. Bu kodların doğru kullanılması hayati önem taşır. Bu noktada Sri Lanka da kendine özgü sistemleriyle öne çıkar. İster uluslararası arama yapmak isteyin ister bu ülke hakkında bilgi sahibi olmak isteyin; her durumda bu yazıda aradığınızı bulabilirsiniz...

        SRİ LANKA TELEFON KODU

        Sri Lanka telefon kodu uluslararası telefon görüşmelerinde +94’tür. Bu kod, yurt dışından Sri Lanka’ya doğrudan gönderilecek aramalarda birçok kişiye fayda sağlar. Örneğin Türkiye’den bir kişi Sri Lanka’daki bir numarayı aramak istediğinde bunu kullanmalıdır. Yani ilgili numarayı yazmadan önce +94 kodunu tuşlamalı ve ardından yerel numarayı çevirmelidir. Çünkü Sri Lanka’daki sabit hatlar ve mobil telefonlar için +94 kodu geçerlidir. Ancak ülke içinde yapılan telefon görüşmelerinde ise şehir kodları kullanılır, yani +94 tuşlanmamalıdır.

        SRİ LANKA PARA BİRİMİ

        Sri Lanka para birimi resmi şekilde Sri Lanka Rupisi (LKR) olarak bilinir. Bu, dünya genelinde bu şekilde kabul edilmiştir. Sözü geçen para birimi, ülkenin ekonomik faaliyetlerinde ana ödeme aracı olarak geçer ve halk için oldukça değerlidir. 1 LKR, daha küçük madeni paralar ve çeşitli banknotlarla desteklenen bir para birimidir.

        • Madeni paralar 1, 2, 5 ve 10 rupiden oluşur.
        • Banknotlar 20, 50, 100, 500 ve 1000 rupilik değerlerde basılır.

        SRİ LANKA PLAKA KODU

        Sri Lanka plaka kodu “SL” olarak belirlenmiştir. Bu kod ile yurt dışındaki araçların ve trafik denetimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Aynı şekilde ülkeye ait araçların diğerleri tarafından tanımlanması da sağlanır. Sri Lanka’daki araç plakalarının genellikle beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılması turistler tarafından dikkat çeker. Ayrıca plaka üzerindeki “SL” ibaresi, Türkiye’de ve dünyadaki diğer ülkelerde görüldüğünde o aracın Sri Lanka menşeli olduğunu gösterir.

        SRİ LANKA HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Sri Lanka’ya ait internet sitelerinin alan adı uzantısı “.lk”dir. Ülkelere tanımlanmış alan adı uzantıları, web sitelerinin coğrafi konumunu belirtir. Bu noktada akıllara “Sri Lanka hangi alan adı uzantısı?” sorusu gelmiş olabilir. Sözü geçen uzantı, Sri Lanka’ya özgü içeriklerin tanımlanmasında önemli rol oynar. Özellikle yerel şirketler, resmi kurumlar ve turizmle ilgili sitelerde bu uzantıyı görmeniz tesadüf değildir. Tüm bunlar, Sri Lanka’nın dijital dünyada bıraktığı izi de temsil eder.

        SRİ LANKA HAKKINDA BİLGİLER

        • Sri Lanka, zengin tarihiyle dünya genelinde tanınmıştır.
        • İlgili ülke, mirası ve doğal güzellikleriyle de dünya çapında tanınır.
        • Ülkenin başkenti Colombo’dur.
        • Başkent Colombo, ekonomik ve kültürel yaşamın merkezidir.
        • Ülkede konuşulan resmi dil Sinhala ve Tamil’dir.
        • Sri Lanka’nın turizm sektörü gelişmiştir.
        • Plajları, milli parkları ve antik tapınaklarıyla öne çıkan bir ülkedir.
        • Nüfusun büyük bir kısmı Budisttir.
        • Sri Lanka, dünya için Budizm’in önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilir.
        • Ülke, özellikle doğa tutkunları için büyük bir öneme sahiptir.
        • Son yıllarda ülkeye yapılan altyapı yatırımları ve ekonomik reformlar önemli bir sıçrama yaşamasına neden olmuştur.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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