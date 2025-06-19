Son fragman yayında! Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Squid Game, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan son fragmanla birlikte dizinin atmosferine dair ilk ipuçları ortaya çıkarken, hayatta kalma temalı yapımın yeni sezon tarihi de merakla bekleniyor. İlk iki sezonuyla geniş kitlelere ulaşan dizinin, 3. sezonuyla ne zaman ekranlara döneceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
- 1
Squid Game geri dönüyor! Netflix’in merakla beklenen dizisi, üçüncü sezon fragmanıyla yeniden gündeme oturdu. Gerilim dolu sahneler ve gizemli detaylarla heyecanı zirveye taşıyan fragmanın ardından gözler yeni sezonun yayın tarihine çevrildi. Peki, Squid Game 3. sezonuyla ne zaman ekranlara gelecek? İşte Squid Game hakkında merak edilen detaylar...
- 2
SQUID GAME 3. SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Netflix’in en popüler dizilerinden biri olan Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun final sezonu olacağı belirtilmişti. Merakla beklenen Squid Game 3. sezon tarihi belli oldu. Netflix, Squid Game 3. sezonun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.
- 3
SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Üçüncü ve final sezonunda, ölümcül yeni oyunlara devam edilecek; bunlardan biri dev bir sakız makinesiyle olacak.
-
- 4
SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?
Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.
- 5
Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.
- 6
Üçüncü sezonun içeriği ve oyuncu kadrosu hakkında henüz detaylar yapılmadı. Ancak Netflix, yeni yayınlanan bir dizi görselle, önceki sezonun sonunda hayatta kalan birkaç karakteri gösterdi.
-