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        Spotify kapanacak mı? Spotify Türkiye'den çekiliyor mu, kapandı mı?

        Müzik, podcast ve sesli kitapları dijital ortamda dinlemenizi sağlayan İsveç merkezli bir müzik akış platformu Spotify kapanacağına dair iddialar yer alıyor. Türkiye pazarına olan bağlılığını daha önce sıkça vurgulayan şirketin bu kararı, müzik sektörü ve kullanıcılar arasında ciddi bir endişe dalgası yaratıyor. Peki Spotify kapanacak mı? Spotify Türkiye'den çekiliyor mu, kapandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:57
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        • 1

          Spotify Türkiye’den çekilecek mi merak konusu oldu. Spotify, Rekabet Kurulu'nun incelemesi ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'nın kullanıcılar tarafından üretilen dinleme/çalma listelerine yönelik eleştirileri sonrası Türkiye'deki faaliyetlerini gözden geçirdiğini duyurdu. İşte detaylar

        • 2

          SPOTİFY TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

          Müzik ve podcast platformu Spotify, Türkiye’deki faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak sonlandırma olasılığını değerlendirdiğini duyurdu. İngiliz gazetesi The Times’a konuşan Spotify yetkilileri, Rekabet Kurulu’nun platform hakkında başlattığı inceleme ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere karşı yeterli önlem alınmadığı yönündeki eleştirileri üzerine, kullanıcı içeriklerinin sansürlenmesine karşı olduklarını vurguladı.

          Türkiye pazarına olan bağlılığını daha önce sıkça vurgulayan şirketin bu kararı, müzik sektörü ve kullanıcılar arasında ciddi bir endişe dalgası yarattı.

          SANSÜR TARTIŞMALARI

          Spotify, Rekabet Kurulu’nun platform hakkında yürüttüğü incelemeye tam işbirliğiyle katıldığını ve Türkiye’deki yasal düzenlemelere uyduğunu ifade etti. Ancak incelemenin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun, platformun dini değerlere yönelik içeriklere karşı yeterli adımları atmadığına dair eleştirileri, tartışmaları körükledi.

          Times'ın haberine göre Spotify, kullanıcı içeriklerinin sansürlenmesine karşı duruşunu sürdürerek, bu durumun Türkiye’deki faaliyetlerini yeniden değerlendirmesine neden olduğunu açıkladı.

          Habertürk’ün görüştüğü şirketin Türkiye yetkililerinden çekilme kararıyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, incelemelerin sonuçları ve hükümetle yürütülecek görüşmeler, platformun Türkiye’deki geleceğini şekillendirecek.

        • 3

          2 MİLYAR TL ÖDEME YAPMIŞLARDI

          2024 yılında sektöre 2 milyar TL’yi aşan ödeme yapan platform, Türkiye Top 50 listesinin %90’ının Türk sanatçılardan oluştuğunu duyurmuştu. Bu veriler, şirketin yerel sanatçılara ve müzik piyasasına verdiği güçlü desteği ortaya koyuyor. Ancak son gelişmeler, bu katkının sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

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