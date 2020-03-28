28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Psikolojisi Danışmanı ProfProf. DrDr. Erkut KonterKonter, yeni tip koronavirüskoronavirüs (KovidKovid-19) salgını sürecinde psikolojik sağlamlıkları daha iyi durumdaki sporcuların daha başarılı sonuçlar elde edebileceğini bildirdi.
KonterKonter, koronavirüsünkoronavirüsün Çin'den bütün dünyaya yayılmasının ardından başta 2020 Tokyo Olimpiyatları olmak üzere birçok spor etkinliğinin ertelendiğini hatırlattı.
Bu süreçte sporcuların fiziksel olarak yaptığı saha ve takım antrenmanlarının değiştiğini ve antrenmanların gerçekçi koşullarda yapılmadığını kaydeden KonterKonter, "Geri dönüş ve adaptasyon sürelerinde sporcuların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal boyutlarına da dikkat etmek gerekir." diye konuştu.
KonterKonter, psikolojik olarak iyi durumda olan sporcuların antrenmanlara daha iyi konsantre olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaşadığımız bu koronavirüskoronavirüs eve kapanma sürecinde performans kayıplarının sadece fiziksel ve fizyolojik olacağı, bunun yalnızca bu antrenmanlarla telafi edileceğini düşünmek bir yanılgıdır. Toparlanma en az fiziksel ve fizyolojik olduğu kadar zihinsel ve duygusal süreçleri içeren bir psikolojik olgudur da. Bu koronavirüskoronavirüs sürecinde psikolojik sağlamlıkları daha iyi durumdaki sporcular, olmayanlara göre daha başarılı sonuçlarla karşılaşabilir."
"PSİKOLOJİK ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"
Psikolojik yorgunluğun fiziksel veya fizyolojik yorgunluktan daha önce ortaya çıkabileceğini ve performansı sınırlayabileceğini ifade eden KonterKonter, şunları kaydetti:
"Antrenör ve sporcularla yapılan araştırmalar, performansın en az yüzde 50 psikolojik faktörlere bağlı olduğunu da ortaya koymuştur. Bu nedenle koronavirüskoronavirüs nedeniyle ara verilen bu dönemde psikolojik önlemlerin de alınması gerekmektedir. Spor performansını belirleyen faktörler içinde en çok ihmal edilen konunun da psikolojik hazırlık olduğu söylenebilir. Psikolojik hazırlık başarıyla yerine getirilmediğinde performans kayıpları daha ciddi olacaktır. Bunun için sporcular tarafından psikolojik beceri antrenmanı programlarının takip edilmesi gerekmektedir."
"PSİKOLOJİK BECERİ ANTRENMANLARI OLUŞTURULMALI"
KonterKonter, psikolojik becerilerin fiziksel beceriler gibi çalışıldıkça gelişen ve çalışılmadıkça gerileyen beceriler olduğunu, bunların fiziksel antrenmanlarla kombine edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Takımların ilgili uzmanlar tarafından psikolojik beceri antrenman programları oluşturması ve antrenman ilkeleri çerçevesinde bunları sporculara uygulaması performans yükseltme ve performans kaybına uğramama açısından önem taşıyor."
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