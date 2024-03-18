Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Durdurun futbolu inecek var"
Spor yazarları, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasını köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"DURDURUN FUTBOLU İNECEK VAR"
Uğur Meleke: ''Bu epik haftada biz oynanan futbolu konuşmak isterken yine hortlayan bir şiddet var dün gece. Bu ülkede son birkaç yılda saha içinde Halil Umut Meler dövüldü, Bayarslan’a arkadan yumruk atıldı, Fernandes’e tekme, Burak’a çakı atıldı, arkadaşını koruyan Josef cezalandırıldı. Bu ülkede spor adamının, sporcunun can güvenliği var mı, söyleyebilir misiniz bana? Durdurun futbolu artık, inecek var.'' [Hürriyet]
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"BATSIN O SAHALAR"
Mehmet Ayan: "İkinci yarı süresince takımlarının oyun oynamasına izin vermeyen, sahayı su şişesine boğan Trabzonspor taraftarının maç sonu yaptıkları? Allah izan nasip etsin diyeceğim de yaradan önce akıl vermiş. Bu eğlenceyi bu hale nasıl getirebildik? Kimlerin emeği varsa huzur bulmasınlar… Halil Umut Meler, maçı tatil edebilirdi; etmedi. Yardımcısı dahil birçok kişiye gelen su şişelerini hoş gördü! Maçın bitiş düdüğüyle sevinen Fenerbahçeli oyunculara yapılan saldırılar ve onların haklı mukabelesi sonrasında aynı mutad, klişe cümleyi kuruyoruz… SAHALARIMIZDA GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZ OLAYLAR… Batsın o sahalar… Batsın o sahaları yönetemeyenler!" (Habertürk)
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"ŞAPKADAN ÇIKAN 'ADALET"
Gürcan Bilgiç: "Halil Umut Meler "elit" hakem… Dün sahada yaşananlar herhangi bir UEFA maçında olsaydı, sahada kalır mıydı? Kalsaydı, bir daha maç alır mıydı? Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, bu maçı yönetecek hakemler için "Şapkadan ne tavşan çıkartacaklar" dedi. Seyirci moduna geçen Meler'in, bir yerden su alıp, Fenerbahçeli oyunculara atmadığı kaldı açıkçası. Bir-iki-üç değil, dört-beş oyuncu yere düştü, en son Livakovic'in çenesi yarıldı. Bitişi; sahaya girip, oyuncu kovalayanlar ile yaptık. Batshuayi'nin galibiyeti getiren golüydü, şapkadan çıkan "adalet" [Sabah]
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"FUTBOL YOK, GÜVENLİK YOK"
Ahmet Selim Kul: "Bağıra bağıra gelen bu rezalet sonucunda Fenerbahçe futbolcuları sahada saldırıya uğradı. Futbol konuşmayacağız. Hala çıkıp Fenerbahçe’nin futbolcularını tıpkı Trabzonsporlu futbolcuların ilk maçta yaptığı gibi sevinmesi üzerinden hedef gösterenlere futbolla tasalanan yetkililerimiz nasıl yaklaşacak? Futbol yok, güvenlik yok. Bu gece söyleyecek başka bir şey de yok. Sahaya yüzlerce taraftar atlarken polis neredeydi? Bir futbolcu ağır yaralansaydı ne olacaktı? Dünyanın en önemli kalecilerinden birinin yediği yumruğun hesabını kim verecek? Hala çıkıp Fenerbahçe’nin futbolcularını tıpkı Trabzonsporlu futbolcuların ilk maçta yaptığı gibi sevinmesi üzerinden hedef gösterenlere futbolla tasalanan yetkililerimiz nasıl yaklaşacak? Futbol yok, güvenlik yok. Bu gece söyleyecek başka bir şey de yok." (Habertürk)
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"TATİL ETMESİ GEREKİRDİ"
Ömer Üründül: ''İkinci yarı için her şey Fenerbahçe lehineydi. Ancak sahaya üst üste atılan yabancı maddelerle maç sıkıntıya girdi. Halli Umut Meler birkaç kez oyunu durdurdu, aslında tatil etmesi gerekirdi. Ama 'nasıl olsa F.Bahçe galip, fazla işi büyütmeden maçı bitireyim' düşüncesindeydi. Sarı-lacivertliler de oyundan tamamen kopunca üst üste iki gol yedi, sonra tekrar uyandılar. Yapılan değişiklikler etkili oldu ve takımın her zaman ihtiyacı ve ilacı olan Batshuayi, kritik anda tekrar F.Bahçe'yi öne geçirdi ve sarı-lacivertliler bu zor gecede 3 puanı kazandı.'' [Sabah]
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"GAZASI MÜBAREK OLSUN"
Ercan Güven: ''Tribün efekti”nin haddini aşarak fiziksel boyuta ulaştığı, maç sonunda kaçınılmaz olarak futbolculara kadar bulaştığı “gırtlak gırtlağa” maçtan, şampiyonluk umudunu söktü çıkardı Fenerbahçe. Hem de “linç” tehlikesine rağmen. Tebrik hafif kalır; gazası mübarek olsun Fenerbahçe’nin! Söz bitti; bu hale getirenler utansın. Trabzon’daki Fenerbahçe aynı Fenerbahçe’ydi oysa… Hatta İrfan Can’ın oyununa bakarsanız bir kişi eksik bile sayılabilirdi! Zorlu deplasmanda onu güzelleştiren, verimli hale getiren iki unsurdan ilki Tadic - Fred ise diğeri Abdullah Avcı’ydı açıkçası! Resmen kumar oynamıştı Trabzonspor’un hocası.'' [Milliyet]
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"HAKEMİN YAPTIRIMI OLMAMASI"
Fırat Aydınus: "Trabzonspor - Fenerbahçe maçları, son 10-15 yıl içerisinde ambiyansıyla, hararetiyle çok farklı bir konseptte oynanıyor. Bu yeni bir şey değil. Çeşitli nedenlerden ötürü has bir durum. Buna benzer çok maçlar yönettim. İçinde yaşarken dışarıdan bakıp da bu denli 'Aman allahım, futbol mu bu? Biri izah etsin' bana diyorsun. Dışarıdan bakınca çok vahim. Farklı bir bakış açısıyla baktım. Biz futbol maçları yönetmemişiz demek ki. Futbolsa bu biri izah etsin, başından sonuna. Şu maçta mesela Halil Umut Meler'in verdiği teknik kararlar, gol öncesi faul mü değil mi, penaltıda kırmızı sarı mı, saha içinde meşale yanarken Halil Umut meşaleye bakıyor yan tarafta faul oluyor, kaleciye atılan, kendi takım futbolcusuna, rakip futbolcuya, hakeme hedef gözetmeksizin atılanlar, oyunun duruması defalarca... Hakem tarafından yaptırım uygulanması uygulanmaması. Futbolun içerisinde bir parça olarak skorla, sonuçla, oyunla bu ilişkili diyerek..." [TV 8.5]
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"KURŞUN SERBEST ÖPÜŞMEK YASAK'"
Güntekin Onay: "Şiddet, Türkiye'de sosyokültürel bir sorundur. Sokakta, trafikte, metroda, okulda, her yerde şiddetle ilgili problemlerimiz var. Kadına şiddetle ilgili problemlerimiz var. Şiddetin normalleştiren, saçmasapan diziler yüzünden gençlik kabadayılığa, psikopatlığa özeniyor. İşin doğrusu bu. Dizilerde kafaya kurşun sıkmak serbest ama öpüşmek yasak. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki.'' [Bein Sports]
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