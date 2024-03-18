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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti. Spor yazarları, gollü geçen karşılaşmayı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:59
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        • 1

          "İNANMIŞLIĞIN GÖSTERGESİ"

          LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iki Manchester United maçında, bir de Kopenhag maçında müthiş oynamış, geriden gelip 1 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Galatasaray eğer şampiyon olacaksa en tepeye Kasımpaşa maçını yazmalı. Okan Buruk 70 dakika formsuz bir teknik adam gösterisi yaptı. Oyuna müdahale edemedi, kötü oynayan oyuncuları maalesef erkenden oyundan alamadı. İki Kerem de müthiş etkisizdi. Milli maç arasına lider girmek Galatasaray'a kesin yarayacak. Maç sonu Galatasaraylı oyuncuların taraftarlarıyla defalarca yaptığı sevinç gösterisi kazandıkları maçın önemini bildikleri gibi şampiyonluk için inanmışlıkların göstergesiydi."

        • 2

          "SİLİK OYUNU GOLLE UNUTTURDU"

          MUSTAFA SAPMAZ: "Son haftalarda açılış golünü duran toplardan bulan Galatasaray, bu kez kadrosundaki en yetenekli oyuncusu Mertens'in ayağından usta işi bir vuruşla buldu. Mertens'in top kullanma isteği, Barış Alper Yılmaz'ın hem savunma arkası koşusu hem de fi zik üstünlüğü ile bire birleri zorlaması dışında Kasımpaşa ceza sahasını zorlayamadılar. Icardi, ilk yarıdaki silik oyununu ikinci yarıya attıkları ve kaçırdıklarıyla damga vurarak unutturdu. Okan Buruk hücumun diğer oyuncularından Kerem Aktürkoğlu'nu Zaha ile değiştirerek hücum etkisizliğini ortadan kaldırdı."

        • 3

          "GALATASARAY ONSUZ ZORLANDI"

          UĞUR MELEKE: "Fantastik hafta, üç geri dönüşe sahne olan Kasımpaşa-Galatasaray’la sürdü. Birkaç gün önce hepimiz 4-3’lük Bournemouth-Luton maçını konuşmuştuk. Dün de Süper Lig’in klasikleri arasına girecek bir maç oynandı Kasımpaşa’da. Bu sütunun sıkı takipçileri bilirler. Mayıs sonunda zafere Galatasaray ulaşırsa “Süper Lig Davinson sezonu”, Fenerbahçe ulaşırsa “Süper Lig Fred sezonu” tabirini kullanacağımdan bahsettim sık sık... Dün Davinson’suz Galatasaray’ın atak sürekliliği aksadı, takım boyu uzadı ve çok zorlandılar Kasımpaşa’da."

        • 4

          "PENALTI, KIRMIZI KART DOĞRU"

          AHMET ÇAKAR: "Galatasaray kötü oynadığı, kötü goller yediği, son bölümde mağlup duruma düştüğü, bu esnada da penaltı kaçırdığı maçı kazanmasını bildi. İlk yarıya bakıyoruz, ilk 10 dakika dışında Galatasaray yok. Muslera hata üstüne hata yapıyor, Kasımpaşa golleri buluyordu. Dünkü galibiyeti asla iyi oyun, inanç ya da kaliteyle açıklayamayız. Tam anlamıyla Allah'ın bir lütfu. Atilla Karaoğlan için kritik kararlar vardı. İlk yarıda Kasımpaşalı oyuncunun eline çarpan topta G.Saray penaltı bekledi. Hakemin kararı doğru. Top Kasımpaşalı oyuncunun, takım arkadaşı topu savuştururken doğal konumdaki koluna geliyor. Ayrıca G.Saray lehine verdiği penaltı ve çıkan kırmızı kartta da mutlak haklı."

        • 5

          "OKAN BURUK ÖNLEM ALMALI"

          OSMAN ŞENHER: "Kasımpaşa, Süper Lig’in en zor deplasmanı... Kalecisinden santrforuna kadar gerçekten performansları, top teknikleri, ikili mücadeleleri harika bir takım. Golcü Da Costa mükemmel ötesi bir futbolcu ve dün Galatasaray’ın orta sahası ile defansını epey hırpaladı. Kerem Demirbay ve Torreira’ya büyük övgüler söyledik. Kasımpaşa karşısında ise bilhassa Demirbay’ın bir tek pası yerini bulmadı. Kaptırdığı toplar da Muslera’nın koruduğu kalede tehlike yarattı. Galatasaray bu karşılaşmada gitti, geldi. Berabere de bitirebilirdi, mağlup da olabilirdi. Okan Hoca’nın özellikle orta sahada biraz daha temkinli olması gerekir. Bu ikinci bölgeye tedbir almazsa dünkü gibi tüm maçlarda sorun yaşayabilir."

        • 6

          "MITROGLOU DEĞİL VINICIUS"

          SERKAN KORKMAZ: "Kestirmeden söyleyeyim; Galatasaray'da pek çok futbolcu standartının altındaydı ama en kötü performans Okan Buruk'unkiydi. Çıkardığı ilk 11 yanlış, oyuncu değişiklikleri son derece geçti. Abdülkerim oynayamayacak durumdaysa neden kulübede? Madem Kaan Ayhan sağlam, sağ bek yerine neden stoperde oynatılmıyor? Berkan'a da yazık, ona "kötü oynadı" demem, suç onu stoperde oynatanda. "Maçın adamı" bir tane kendi kalesine, iki tane rakip kaleye gol atan, bir de penaltı kaçıran İcardi'dir elbet pek çok kişiye göre. Bense Ziyech'e bayıldım. Adam çok büyük bir futbolcu hatırlatmak istercesine hırslıydı. Belli ki; oynamayı çok özlemiş. Vinicius'un galibiyeti getiren golünde Kostas Mitroglou'nun Akhisar'a attığını hatırladı milyonlar"

        • 7
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