Spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi

"MITROGLOU DEĞİL VINICIUS"

SERKAN KORKMAZ: "Kestirmeden söyleyeyim; Galatasaray'da pek çok futbolcu standartının altındaydı ama en kötü performans Okan Buruk'unkiydi. Çıkardığı ilk 11 yanlış, oyuncu değişiklikleri son derece geçti. Abdülkerim oynayamayacak durumdaysa neden kulübede? Madem Kaan Ayhan sağlam, sağ bek yerine neden stoperde oynatılmıyor? Berkan'a da yazık, ona "kötü oynadı" demem, suç onu stoperde oynatanda. "Maçın adamı" bir tane kendi kalesine, iki tane rakip kaleye gol atan, bir de penaltı kaçıran İcardi'dir elbet pek çok kişiye göre. Bense Ziyech'e bayıldım. Adam çok büyük bir futbolcu hatırlatmak istercesine hırslıydı. Belli ki; oynamayı çok özlemiş. Vinicius'un galibiyeti getiren golünde Kostas Mitroglou'nun Akhisar'a attığını hatırladı milyonlar"