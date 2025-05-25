Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!

"AVRUPA'DA G.SARAY'IN İŞİ ZORLAŞIR"

Erman Toroğlu (Sözcü): Maçta yazılacak fazla bir şey yok. İki takım da işi bitirmiş okeye dönüyor. Yine de iki takım da topu almak için epey uğraştılar ama aldıkları topları 'Ben kullanamıyorum' diye rakibe verdiler. Avrupa maçında bunu yapın sizi rezil ederler. Seneye eğer yeni Osimhen ve Muslera almazsa Galatasaray'ın İşi zorlaşır. Ama kimleri alırlar ve ne kadar isim alırsan al aşı tutmayabilir. O da var. Günay iyi işler yapıyor ama uluslararası maçlarda ne yapar? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın.