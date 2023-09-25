Spor yazarları Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi. İşte yazaların yorumları...
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"HER POZİSYONDA ONLAR VAR"
Uğur Meleke/Hürriyet: "İsmail Kartal Alanya’da da 7 kişilik sert bir rotasyonla başlattı takımını. Bu kez sahadaki amiral sayısı artmıştı, koşucu birkaç oyuncunun yerini üretenler almıştı. İlk 45 dakikada topa sahip olsalar da çok fazla net pozisyon bulamadılar. Lakin bulduklarının da şöyle bir ortak özelliği söz konusuydu: Tüm tehlikeli pozisyonların içinde orta üçlü İsmail-Fred ve Szymanski vardı. 13’te Fred araya oynadı, Szymanski atamadı. 27’de Dzeko’nun pozisyonunda pas yine Szymanski’den geldi. 43’teki golde de pozisyonu başlatan İsmail, hava topunu alan Szymanski idi. İrfan’ın golü de Polonyalı’nın indirdiği topun ardından geldi. Fred ise yavaş yavaş saha içi yöneticiliğini ele alıyor Fenerbahçe’de."
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"OFSAYT ÇİZGİSİNİ ÇEKEMEDİLER"
Erman Toroğlu/Sabah: "İlk yarının sonunda İrfan Can'ın güzel bir golü var. Hareketleri çok güzel ama bir ofsayt pozisyonu var; tuhaf bir pozisyon, zaten bir türlü çizgiyi çizemediler. Onu da tam çizdiler mi bilemiyorum. İki futbolcunun da ayakkabıları aynı renk, günahları boynuna."
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"KARARLAR DOĞRU"
Ahmet Çakar/Sabah: "Fenerbahçe'nin golünde VAR kontrolü uzun sürdü. Sebebi Dzeko'nun ayağı. Tadic'in ofsayt olmadığı belli ama Dzeko'nun durumu flu idi. Bu nedenle inceleme uzadı. Ama doğru karar verildi. Dzeko'ya ve İrfan Can'a verdiği sarı kartlar doğru. İkisi de kırmızı olmaz."
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"HAKEMLERİ DE YENİYOR"
Gürcan Bilgiç/Sabah: "Önceliği Atilla Karaoğlan'a veriyorum. Bazı pozisyonları o kadar güzel süzüyor ki, "bravo" diyorsunuz. Ama takdir hakları bölümünde, "aman Fenerbahçe'nin lehine olmasın" satırı var elbette. Haftalardır "operasyon devam ediyor" diye yazıyoruz. Fenerbahçe rakipleri ile beraber artık hakemlerin iliklerine işlemiş bu tavrı da yeniyor aslında."
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"YILDIZLARI DİNLENDİRMEYİN"
Ömer Üründül/Sabah: "Fenerbahçe'nin güzel gidişatı sürdürebilmek için Szymanski, Fred, Dzeko ve Tadic'in mümkün olduğunca fiziki açıdan güçlü olmaları lazım. Bir de İsmail Kartal'ın yaptığı gibi yorulmasınlar diye yetenekli yıldızları dinlendirirseniz başınıza iş açarsınız."
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"KULÜBEDEKİ SİMYACI"
Ercan Güven/Milliyet: "Fenerbahçe takımı değişse de kalite değişmiyor. Belli ki, bu gidişat derbilere kadar sürecek. Bu sezonun şampiyonunu derbilerin sonuçları belirleyecek. Ne şans, ne sihir, ne salt yetenek… İşin püf noktası 'kulübedeki simyacı'! Evet… Fenerbahçe’nin sezon başında aldığı 'değerli madenleri' çil çil 'altın' yapan 'simyacı' İsmail Kartal hiç şüphesiz."
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"FRED'İN KAÇ CİĞERİ VAR?"
İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Özellikle kendi sol taraftalarından Ferdi'nin hücuma verdiği destekle ataklarını geliştirdiler. İlk devre çok ortalarda görünmeyen İrfan Can da şık bir golle formunu devam ettirdi. Ama tartışmasız sahanın en iyisi Fred'di. Kaç tane ciğeri var bilmiyoruz ama kesinlikle son zamanlarda gördüğüm dayanıklılığı en yüksek ve en yetenekli oyunculardan bir tanesi."
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"SANKİ MODA'DA DOĞMUŞ"
Rıdvan Dilmen: "Bu takımın geçmiş yıllara göre bu kadar çok transfer yaptığı sezonlar oldu ama tarihinin en güçlü kadrolarından biri yaptığını görmemiştik. En iyi 3 kadrosundan birisi. Sadece 11 olarak değil geniş kadro olarak görelim. Fred, Moda'da doğup Fenerbahçe'ye gelmiş gibi oynuyor. Hala 20 yaşındaki genç oyuncu gibi kendisini ıspatlamak için oynuyormuş gibi."
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