Spor yazarları Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi

"SANKİ MODA'DA DOĞMUŞ"

Rıdvan Dilmen: "Bu takımın geçmiş yıllara göre bu kadar çok transfer yaptığı sezonlar oldu ama tarihinin en güçlü kadrolarından biri yaptığını görmemiştik. En iyi 3 kadrosundan birisi. Sadece 11 olarak değil geniş kadro olarak görelim. Fred, Moda'da doğup Fenerbahçe'ye gelmiş gibi oynuyor. Hala 20 yaşındaki genç oyuncu gibi kendisini ıspatlamak için oynuyormuş gibi."