Gürcan Bilgiç/Sabah: "Fenerbahçe, saygı duyulacak rakiplerle oynuyor. Karagümrük de bunlardan. Hani 'dibine kadar' derler ya, öyle mücadele ettiler, bütün gedikleri kapayıp, kendi planlarını uyguladılar. Ama bu mücadeleyi iki pozisyona hapsedip, kimseye futbol konuşturmayan "sistemin" parçaları karar veriyor. Emre Mor'un sırtına binilmesi, Valencia'nın indirilmesi, gözlerinin önündekini, 'es' geçmeleri...
Maçın ikinci önemli konusu Arda Güler... 'Ocak'tan itibaren ilk 11 oyuncusu olur' dedim. Kapanması sürpriz olmayan rakip karşısında, böylesine adam eksilten, pas ve şut kalitesine sahip oyuncuyu kulübede tutmanın teknik açıklaması yok. Rakibin yıkıcı presi, ilk 45'te üç şutta bıraktı Fenerbahçe'yi. Yine ilk hamle olmadı Arda… Merkezi kalabalık tutan rakibine, bir fazla orta saha pas hızını arttırmayı da düşünmüyorlar."