Spor yazarları Beşiktaş'ın Rizespor galibiyetini değerlendirdi
Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Semih Kılıçsoy attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle yıldızlaştı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.
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''SANTOS'UN UYKUSUNU KAÇIRACAK PERFORMANS''
Ali Ece: ''Serdar Topraktepe hocaya Semih’i sürekli izleme zevkini yaşattığı için teşekkürlerimi sunarım. Rashica ve Semih’in kâğıt üzerinde arkasında mecburen görev verilen iki arkadaş ise yeni teknik direktör Fernando Manuel Fernandes Santos’un uykusunu kaçıracak cinsten performanslar sergilediler.'' [Fanatik]
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''BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUKLARI DAHA NE ANLATSIN?''
Cem Dizdar: ''Maçta iki oyuncuya özel olarak dikkat etmeye çalıştım. Beşiktaş’tan Demir Ege Tıknaz sade, estetik ve Sergen Yalçın’ın futbolculuğundaki rahatlığını çağrıştıran tarzıyla faydalı işlerin peşindeydi. Benzeri pozisyonda oynayan ev sahibinden Jonjo Shelvey ise, ki yılların Premier Lig oyuncusu, ‘’Topu ayağıma atın beni de koşturmayın’’ keyfiyetindeydi adeta. Herhangi bir topu kesmek ya da pası almak için koşma gayretinin uzağındaydı çoğunlukla. Diyeceğim o ki, daha doğru oynamak için gereken şey öğretmek, onun için de doğru antrenmanlar yaptırmak… Beşiktaş örneğinde olduğu gibi, ülkenin çocuklarının en temel hakkı bu değil mi? Bu sezon beşinci hocayla çalışacak olan ‘’Beşiktaş’ın çocukları’’ daha ne anlatsın hepimize? Hala anlı şanlı oyunculara duyulan transfer ihtiyacını mı?'' [Fanatik]
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''BU ÇIKIŞ ONU EURO 2024'E TAŞIR''
Uğur Meleke: ''Beşiktaş performans odaklı bir 11’le başlayınca, Demir Ege’yle, Rashica-Semih’le hak edilmiş bir galibiyetle döndü Rize’den. Daha önce Semih’te star ışığı olduğunu dile getirmiştim. Her hafta üzerine koyuyor. Hücum bölgesinde fazla alternatifimiz olmayan bir dönemdeki bu çıkışı umarım onu Euro 2024’e kadar taşır.'' [Hürriyet]
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''HOŞ GELDİN FERNANDO SANTOS''
Turgay Demir: ''Beşiktaşlı futbolcular bugüne kadar yapmadıkları her şeyi Rize deplasmanında yaptılar… Mücadele ettiler… Şut attılar… Mert'in önünde adeta siper oldular… Öne giderken de, geriye dönerken de bir adam daha fazla atmak için çırpındılar… Kimse yerinde durmadı, ayağına top beklemedi… Hep birlikte, koştular, koştular, koştular… Eee, tribünde biri sizi gözetliyorsa ve o biri, dünya starı Christian Ronaldo'yu Fas maçında yedek kulübesine gönderen bir karizmaysa, durup bekleyerek gözüne giremezsin… O nedenle, hoş geldin Fernando Santos diyorum…'' [Fotomaç]
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''BİR YILDIZIN AYAK SESİ''
Bilal Meşe: ''Kartal’da bir yıldız adayının ayak seslerini duyuyoruz. Kim mi, tabi ki Semih Kılıçsoy. Çabuk, teknik, gözü kara, fırsatçı, 47’de Rashica denedi, savunmadan sekti, araya girdi, farkı üçe çıkardı. Kaçırdıkları yok değil, ancak Cenk Tosun’a asist yaptı, ona da vurmak kaldı. Beşiktaş’ın ağır zeminde ortaya koyduğu bu mücadeleden uzun zaman sonra keyif aldım. Attıkları kadar da kaçırdılar, kritik pozisyonlarda ise Mert tecrübesini konuşturdu. Kartal farklı kazanarak hem moral buldu, hem taraftarının gönlünü aldı, hem de Santos’a ‘hoş geldin’ dedi.'' [Milliyet]
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''ŞARTLARIN PARLATTIĞI BİR GENÇ''
Erman Toroğlu: ''İsmi, kariyeri olan bir teknik direktör gelince, tribünde bile otursa sahaya tesir ediyor. Bunu dün gece net gördük. Beşiktaş gol attı tamam ama olay o değil. Her yerde ikili mücadeleye girdiler, tekmeye kafa attılar. Bazı zamanlarda bazı faktörler sahneye çıkar. İşte dün gece olduğu gibi. Semih Kılıçsoy, pırıl pırıl bir genç. İleride A Milli Takım için de çok faydalı olacak. Belki de bu kadar eksik olmasaydı, bu çocuğu göremeyecektik. Şartlar bazen böyle insanları sahneye çıkarıyor. Maç oynanırken yakından baktım ve dedim, "Ya suyun öteki tarafından ya da Karadenizli." Nitekim Trabzonlu çıktı. Alt kategorisideki milli takımlarda da oynadığı için neredeyse hazır halde.'' [Sabah]
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''EN DOĞRU KARARLARDAN BİRİ''
Sinan Vardar: ''Tabii ki galibiyeti getiren, takıma en önemli katkıyı sağlayan Semih'i bir kez daha kutluyorum. Üst üste 3 maçtır gol atıyor Semih. Alkışlamak lazım. Semih Kılıçsoy, 2007/08 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'in kırdığı rekorun ardından üst üste 3 Süper Lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu. Sayın Başkan Arat ve yönetim kurulunun göreve geldikten sonra yaptıkları en önemli işlerden bir tanesi, böylesine kıymetli bir genç yeteneğin Semih Kılıçsoy'un kontratını 2028 yılına kadar uzatmaları oldu. En doğru verilmiş kararlardan bir tanesi. Kendilerini bir kez daha tebrik ederim.'' [Fotomaç]
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''ÖNEMLİ BİR HAZİNEYE SAHİP''
Ali Gültiken: ''Zorlu ve sıkıntılı süreçler bazen önemli fırsatları da ortaya çıkartır. Özellikle dönüp altyapımda genç oyuncularda neyim var diye bakarsınız. Beşiktaş, dönüp baktığında önemli bir hazineye sahip olduğunu gördü. Demir Ege ve Semih gibi iki önemli pırıl pırıl parlayan yıldızı kazanma şansını yakaladı. Dün bunun coşkusunu da sonuna kadar yaşadı. Demir Ege'nin önemli bir maestro ve kaliteli ayaklarının güzel bir resitalini izledik. Son 3 maçtır skora imza atan Semih'in takıma getirdiği büyük bir dinamizm var. Skora yaptığı büyük katkı, Beşiktaş'ı tekrardan heyecanlandırdı ve ümitlendirdi. Şu anda kaybedilen sezonun en büyük kazancı, bu iki genç yetenek olarak görülüyor.'' [Sabah]
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"ÇÖLDE AÇAN ÇİÇEK"
Oğuzhan Genç: "Yeni patronun tribünde olmasından dolayı olsa gerek Beşiktaş da maça oldukça hızlı başladı. Uzun süredir kayıplarda olan Rashica, müthiş bir vuruşla perdeyi açtı ancak bu güzel golün bir resitalle gölgede kalması uzun sürmedi. Beşiktaş yeni hocasına 4 golle ve iyi bir oyunla hoş geldin dedi. Hem de 7 maçtır kaybetmeyen ve iyiden iyiye Avrupa havasına giren Rize deplasmanında böyle kazanmak önemliydi. Önemliydi çünkü her ne kadar kötü olursa olsun bu kadronun da hala yapabileceği bir şeyler olduğunu gördük. Şimdi tüm gözler Santos'ta... Elinde elbette sihirli bir değnek yok. Değişimin mutlaka sancıları olacak. Taraftarlar belki bu sözcükten sıkıldı ama Beşiktaş için en önemli şey yine sabır... Bu kayıp sezona başta Semih Kılıçsoy gibi cevherleri keşfetmek ve geliştirmek açısından da bir fırsat olarak bakmak gerek. " (HABERTÜRK)
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''BEŞİKTAŞ SERİLERE BAŞLAR''
Rıdvan Dilmen: "Maç üçüncü gole kadar benim nezdimde eşit gidiyordu ancak üçüncü golle birlikte maç iyice koptu. Beşiktaş bundan sonra galibiyet serilerine başlar. Beşiktaş'ın bir tane saha içi lideri alması gerekiyor. Maç içerisinde kimse konuşmuyor." [TV 8.5]
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''BUGÜNÜN SEVİNDİRİCİ YANI''
Mehmet Özdilek: "Bugünün sevindirici tarafı genç oyuncuların bireysel anlamdaki performansları oldu. Geçen haftaya göre oyuncuların biraz daha saha içindeki coşkusu, maç içinde kulübe de oyuncularının yüzünün gülmesi vardı. Bunlar çok önemlidir futbolda.'' [TRT Spor]
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''SEMİH KILIÇSOY YERLİ AGUERO'DUR''
İlker Yağcıoğlu: "Semih Kılıçsoy, 'yerli Aguero'dur.' Fizik olarak da benziyor. Tıknaz, dar alan becerileri olsun, patlama gücü olsun biraz benzetiyoruz." [TRT Spor]
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