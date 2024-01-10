Spor yazarları Beşiktaş'ın Rizespor galibiyetini değerlendirdi

"ÇÖLDE AÇAN ÇİÇEK"

Oğuzhan Genç: "Yeni patronun tribünde olmasından dolayı olsa gerek Beşiktaş da maça oldukça hızlı başladı. Uzun süredir kayıplarda olan Rashica, müthiş bir vuruşla perdeyi açtı ancak bu güzel golün bir resitalle gölgede kalması uzun sürmedi. Beşiktaş yeni hocasına 4 golle ve iyi bir oyunla hoş geldin dedi. Hem de 7 maçtır kaybetmeyen ve iyiden iyiye Avrupa havasına giren Rize deplasmanında böyle kazanmak önemliydi. Önemliydi çünkü her ne kadar kötü olursa olsun bu kadronun da hala yapabileceği bir şeyler olduğunu gördük. Şimdi tüm gözler Santos'ta... Elinde elbette sihirli bir değnek yok. Değişimin mutlaka sancıları olacak. Taraftarlar belki bu sözcükten sıkıldı ama Beşiktaş için en önemli şey yine sabır... Bu kayıp sezona başta Semih Kılıçsoy gibi cevherleri keşfetmek ve geliştirmek açısından da bir fırsat olarak bakmak gerek. " (HABERTÜRK)