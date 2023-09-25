Spor yazarları Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini değerlendirdi

"BAILLY YAVAŞLATTI"

Cem Dizdar / Fanatik: Kayseri hem moral hem fiziksel olarak çökünce iş Beşiktaş için bir tür antrenman eksiğini gidermeye dönüşecek gibiydi ki, önce Kayseri ardından Beşiktaş bol oyuncu değişikliğine gidince oyun yine söndü! Maçın ilginç anlarından biri 89. dakikada yaşandı. Korneri alan Mert Günok topu ileri fırlayan Milot Rashica’ya gönderecekti ki, Eric Bailly kendisine sarılıp oyunu yavaşlatmasını istedi. Mert’in bakışı görülmeye değerdi! Onca zahmete katlanan taraftarlar takımlarının 561 pası, 33 orta ile 21 şuta kurban verdiği şu yavan maça gelmiş ve belki bir fazla hücum izleyecekler ama ona da izin vermiyor Bailly! Ama Beşiktaş kazandı ya, daha önemli ne olabilir, değil mi?