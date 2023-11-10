Spor yazarları, Beşiktaş'ın Bodo/Glimt mağlubiyetini değerlendirdi

Camianın bu kadar reaksiyon ortaya koyduğu ve seçim sürecinin şartlarının oluştuğu bu kadar açık ve netken bu kadar uzatmak anlaşılır değildi. Bu öngörüsüzlük veya farklı hesaplar içerisinde olmak Beşiktaş'ı ve camiayı katlanılamaz duruma getirdi. Önümüzde bu ızdırabın yaşanacağı uzunda bir zaman var. Toparlanmak çok zor görünüyor. Bu durumu yaratanlar kendilerine sorumluluk payı çıkartacaklar mı veya bu camiadan özür dileyecekler mi bunu da zaman içerisinde göreceğiz. (SABAH)