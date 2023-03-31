Spor Toto 1. Lig’de bu hafta içi oynanan 29. haftada futbolseverler bol gollü maçlar izledi. 9 karşılaşmada takımlar toplam 40 gol sevinci yaşarken, bu sezonun en gollü haftası olarak tarihe geçti. Salı günü oynanan Altınordu evinde Denizlispor’u 5-2’lik skorla mağlup ederken, Lider Samsunspor deplasmanda Boluspor’u 5-1 ile geçti. Pendik Stadı’nda oynanan Erzurumspor FK-Altay mücadelesi de diğer maçları aratmadı. İzmir ekibi sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Ligin diğer maçlarında da Eyüpspor, Sakaryaspor deplasmanında 2-0 kaybederek üst üste 2 mağlubiyetini aldı ve zirve yaşında büyük yara aldı. Çaykur Rizespor ise Manisaspor’u evinde 4-2’lik sonuçla devirerek, lider ile 8 puan farkını korudu.