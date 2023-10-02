Spartak Trnava Fenerbahçe maçı için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe, Slovakya deplasmanında Spartak Trnava karşısında 3 puan arıyor. Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'i 3-1 ile geçen sarı kanarya, bu maçı da kazanarak bir üst tura yükselme yoluna avantajı ele geçirmek istiyor.