Sparta Prag'dan Mathias Ross kararı!

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a kiralık olarak giden Mathias Ross'un akıbeti belli oldu.

Çekya Ligi temsilcisi Prag, Danimarkalı stoperin satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı.

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G.Saray oyuncuyu 300 bin Euro'ya kiralamış ve satın alma opsiyonu ise 1.2 milyon Euro olarak belirlenmişti.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon S. Prag'da 17 maça çıkarken 1 gollük katkı sağladı ve 1.060 dakika sahada kaldı.

✍️ ODCHOD | 𝐌𝐚𝐭𝐡𝐢𝐚𝐬 𝐑𝐨𝐬𝐬 se po konci hostování vrací zpět do svého klubu. Sparta neuplatnila opci na jeho přestup 💁‍♂️



Mathiasi, děkujeme za odvedenou práci. Přejeme ti hodně štěstí v další kariéře! 🤞 #acsparta



➡️ https://t.co/vIe8cgGigy pic.twitter.com/XGa0UmCN9e — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 12, 2025