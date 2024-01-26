Sosyal medyanın yeni gözdesi: İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in elbisesine gelen yorumlar güldürdü!

1. müşterinin sorusu: Dilber dizisini dört gözle bekleyen sevgilim var, bunu alıp giyersem beni de şak diye ister mi?

Satıcı cevabı: 2. fragmandaki elbiseyi de almanız gerekebilir.

2. müşterinin sorusu: Bu elbiseyi Adana'da giysem nasıl olur sizce? Malum güneşe ateş ediyorlar beni görünce kafalarına sıkmasınlar.

Satıcı cevabı: Canınızın kıymetini bilin ve evde giyin derim.