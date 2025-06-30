Sosyal medyada paylaşıldı, tutuklandı

İHA'nın haberine göre olay; 29 Haziran'da Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Ş.Y.G. isimli kadının, eşi S.G. tarafından darbedildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheli koca S.G.'nin İzmir'de olduğu tespit edildi.

Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan şüpheli S.G., İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.