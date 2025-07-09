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        Haberler Gündem Trafik Sosyal medyada paylaşıldı: 67 bin TL ceza

        İstanbul'daki drift sosyal medyada paylaşıldı: 67 bin TL ceza

        İstanbul'da, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 67 bin 430 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 18:58 Güncelleme: 09.07.2025 - 18:58
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        Sosyal medyada paylaşıldı: 67 bin TL ceza
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        İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede, bir sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

        Kimliği belirlenen sürücü U.B. (21) yakalandı.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak", "saygısız araç kullanmak", "APP plaka", "eksik plaka takmak", "abartı egzoz", "cam filmi" ve "emniyet kemeri takmamak" maddelerinden toplam 67 bin 430 lira para cezası uygulandı.

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        Ayrıca U.B. hakkında, "ulaşım araçlarını, kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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        #istanbul haberleri
        #drift cezası
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