İstanbul'daki drift sosyal medyada paylaşıldı: 67 bin TL ceza
İstanbul'da, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 67 bin 430 lira para cezası kesildi
İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede, bir sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.
Kimliği belirlenen sürücü U.B. (21) yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak", "saygısız araç kullanmak", "APP plaka", "eksik plaka takmak", "abartı egzoz", "cam filmi" ve "emniyet kemeri takmamak" maddelerinden toplam 67 bin 430 lira para cezası uygulandı..png
Ayrıca U.B. hakkında, "ulaşım araçlarını, kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.