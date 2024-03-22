Sosyal medyada milyonlar onların peşinde, onlarsa kimseyi takip etmiyor
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Taylor Swift
Instagram'da 283 milyon takipçisi olan şarkıcı, hiç kimseyi takip etmiyor.
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Olivia Rodrigo
Instagram'da 36.8 milyon takipçisi olan genç şarkıcının takip ettiği kişi sayısı sıfır.
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Bad Bunny
46.5 milyon dolar takipçisi olan Porto Rikolu'nın takip ettiği hiçbir hesap yok.
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Gisele Bundchen
Instagram'da hiç kimseyi takip etmeyen ünlü süper modelin takipçi sayısı 22.5 milyon.
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Megan Fox
Ünlü oyuncu, 21.7 milyon kişi tarafından takip edilirken, hiç kimseyi takip etmiyor.
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Billie Eilish
Ödüllü şarkıcı ve bestecinin Instagram'da 110 milyon takipçisi var, hiç takip ettiği yok.
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Jason Statham
41.8 milyon takipçili ünlü İngiliz oyuncu, hiç kimseyi takipte değil.
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Zendaya
184 milyon takipçisi olan Zendaya, sadece oyuncu Storm Reid'in annesi Robyn Simpson'ı takip ediyor.
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Beyonce
Ünlü şarkıcının 319 milyon takipçisi var ve o sadece rap şarkıcısı eşi Jay-Z'yi takip ediyor.
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Jay Z
719 bin takipçili rapçi de sadece eşi Beyonce'yi takipte.
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Adele
56.6 milyon takipçisi olan şarkıcı, sadece kendisi adına açılan fan hesabını takip ediyor.
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Tom Hanks
Instagram'da 9.5 milyon takipçisi olan Tom Hanks, sadece eşi Rita Wilson'ı takip ediyor.
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BONUS
Hadise
Türkiye'den Instagram'da hiç kimseyi takibe almama akımını izleyen isimlerden biri, Hadise. 14.7 milyon takipçisi olan şarkıcı, sadece kendi markasını takip ediyor.