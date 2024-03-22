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        Haberler Dünyadan Sosyal medyada milyonlar onların peşinde, onlarsa kimseyi takip etmiyor - Magazin haberleri

        Sosyal medyada milyonlar onların peşinde, onlarsa kimseyi takip etmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:58
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        • 1

          Taylor Swift

          Instagram'da 283 milyon takipçisi olan şarkıcı, hiç kimseyi takip etmiyor.

        • 2

          Olivia Rodrigo

          Instagram'da 36.8 milyon takipçisi olan genç şarkıcının takip ettiği kişi sayısı sıfır.

        • 3

          Bad Bunny

          46.5 milyon dolar takipçisi olan Porto Rikolu'nın takip ettiği hiçbir hesap yok.

        • 4

          Gisele Bundchen

          Instagram'da hiç kimseyi takip etmeyen ünlü süper modelin takipçi sayısı 22.5 milyon.

        • 5

          Megan Fox

          Ünlü oyuncu, 21.7 milyon kişi tarafından takip edilirken, hiç kimseyi takip etmiyor.

        • 6

          Billie Eilish

          Ödüllü şarkıcı ve bestecinin Instagram'da 110 milyon takipçisi var, hiç takip ettiği yok.

        • 7

          Jason Statham

          41.8 milyon takipçili ünlü İngiliz oyuncu, hiç kimseyi takipte değil.

        • 8

          Zendaya

          184 milyon takipçisi olan Zendaya, sadece oyuncu Storm Reid'in annesi Robyn Simpson'ı takip ediyor.

        • 9

          Beyonce

          Ünlü şarkıcının 319 milyon takipçisi var ve o sadece rap şarkıcısı eşi Jay-Z'yi takip ediyor.

        • 10

          Jay Z

          719 bin takipçili rapçi de sadece eşi Beyonce'yi takipte.

        • 11

          Adele

          56.6 milyon takipçisi olan şarkıcı, sadece kendisi adına açılan fan hesabını takip ediyor.

        • 12

          Tom Hanks

          Instagram'da 9.5 milyon takipçisi olan Tom Hanks, sadece eşi Rita Wilson'ı takip ediyor.

        • 13

          BONUS

          Hadise

          Türkiye'den Instagram'da hiç kimseyi takibe almama akımını izleyen isimlerden biri, Hadise. 14.7 milyon takipçisi olan şarkıcı, sadece kendi markasını takip ediyor.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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        Kova
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