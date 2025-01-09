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        Haberler Gündem Sosyal medyada ‘Kandıralı Ferdi’ lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen tahliye oldu

        Sosyal medyada ‘Kandıralı Ferdi’ lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen tahliye oldu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen (28), yaklaşık 1 haftadır tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 22:49 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:49
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        'Kandıralı Ferdi' tahliye oldu
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        Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı ‘Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

        Davanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gülezen, 3 Ocak’ta Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Gülezen, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, bugün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu

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        #Kandıralı Ferdi
        #Ferdi Ergezen
        #haberler
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