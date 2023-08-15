Sosyal medya fenomeninden acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti!
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan 23 yaşındaki Burak Can Taşan, seyir halindeki motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Tanınan isimden acı haber geldi.
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Adana'da yaşayan ve çektiği motosiklet videolarıyla fenomen haline gelen 23 yaşındaki Burak Can Taşan, seyir halindeki motosikletiyle yaptığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Instagram hesabında 96 bin takipçisi olan Burak Can Taşan'ın ölüm haberini kendisi gibi fenomen olan kız arkadaşı Yaren Kaya doğruladı.
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Adana merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
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Motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada fenomen haline gelen 23 yaşındaki Burak Can Taşan, motosikletiyle yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki Taşan, yola savruldu.
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Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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Burak Can Taşan geçtiğimiz 3 Temmuz'da kız arkadaşına evlilik teklifi etmişti. Fenomen ismin sevgilisinden ilk açıklama geldi.
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