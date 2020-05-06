Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth ile Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer, karantina süreçlerini tamamlayıp kaldıkları yurtlardan ayrıldı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır." denildi.
BERKE DE GÜMÜŞHANE'DEN AYRILDI
Belçika'dan gelen vatandaşlarla birikte Gümüşhane'de kalan genç kaleci Berke Özer de kentten bu sabah ayrıldı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Berke Özer, yurtta güzel bir 14 gün geçirdiğini söyledi.
Yetkililerce her türlü ihtiyaçlarının spor aletleri dahil karşılandığını belirten Özer, " Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız." diye konuştu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da şimdiden kutlayan Özer, tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutlayarak "Biz evde kaldıkça herşey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Karantina süreci sona eren 61 yaşındaki Atiye Taşkil de İstanbul'da yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan oğlunu görmek için Belçika'ya gittiğini söyledi.
Belçika'da 3 ay kaldığını ve koronavirüs nedeniyle geri dönüşünün 10 gün uzadığını anlatan Taşkil, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 14 gün güzel geçti. Her şeyi sağladılar. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Şimdi İstanbul'a torunlarımın yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.
Berke ayrılmadan önce yurt bahçesine çam ağacı dikti.
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