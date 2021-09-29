Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı - Magazin haberleri

Sophie Turner ve Joe Jonas evlerini 15,2 milyon dolara sattı

2019'da nikah masasına oturan şarkıcı Joe Jonas ile Sophie Turner, Los Angeles'taki evlerini elden çıkardı. Ünlü çift, evlendikleri yıl satın aldıkları malikaneye 15,2 milyon dolara alıcı buldu

29.09.2021 - 10:10 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Joe Jonas ile oyuncu Sophie Turner, geçtiğimiz haziran ayında satışa çıkardıkları Los Angeles'ın Encino semtinde yer alan lüks evlerini elden çıkardı.

  • Çift, 1400 metrekarelik bir alana sahip olan malikaneyi 15,2 milyon dolara sattı. Evin; 10 yatak odası, 11 büyük banyosu ve 3 de küçük banyosu bulunuyor.

  • Joe Jonas ile Sophie Turner, ana binanın yanı sıra konuk evi de yer alan mülkü 2019'da 14,1 milyon dolara satın almış, bu yıl haziran ayında elden çıkarmıştı.

  • Lüks malikanenin içinde; spa ve spor salonu, göz alıcı dev avizeler, modern sinema odası, özel ses ve güvenlik sistemi yer alıyor.

    Bahçedeki havuz, ana bina ile iki yatak odalı misafir evini birbirinden ayırıyor. Evin ayrıca dört araçlık garajı, şarap mahzeni, geniş avlusu da dikkat çekiyor.

  • YENİ EV ALDILAR

    Joe Jonas ile Sophie Turner, geçtiğimiz günlerde Miami'den 11 milyon dolara yeni ev satın almıştı. Çift, 4400 Island Road'da yer alan deniz kıyısındaki eve, Kaliforniya'daki malikanelerini 16,8 milyon dolara satışa çıkarmalarından 3 ay sonra sahip olmuştu. Yeni evin 6 yatak odası ve 8,5 banyosu bulunuyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.