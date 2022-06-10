Soner Aydoğdu, Antalyaspor'da

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törende konuşan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı camiaya transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Soner Aydoğdu, sahada en iyi performansını sergilemeye çalıştığını, Antalyaspor'da da bunu sürdürmek istediğini söyledi.
Deneyimli futbolcu, Antalyaspor'un Nuri Şahin ile geçen sezon ligde iyi çıkış yakaladığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Ben de bu çıkışın içinde olmak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Nuri hocanın da bana katacağı çok şey vardır düşünüyorum. O yüzden Antalyaspor'u tercih ettim. Nuri hocayla A Milli Takım'da beraber futbol oynamışlığım var. Ufak da bir anımız var. Sol ayaklı, orta sahada oynadığı için hep örnek aldığım oyunculardan birisiydi. Bir gün maçtan sonra 'Stilin bana çok benziyor.' demişti. O zaman 20 yaşındaydım. Karşımdaki oyuncu Real Madrid'den bir oyuncu. Böyle söylenince hoşuma gidiyordu. Şimdi Antalyaspor'da hoca-oyuncu olarak karşılaştık. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olur. Antalyaspor'a geldiğim için heyecanlıyım. Bir an önce başlamak istiyorum."
"KAZANAN ANTALYASPOR OLACAK"
Antalyaspor'da oynayacağı mevkideki kadro genişliğiyle ilgili soruya ise Soner Aydoğdu, "Rekabet olacak ki başarı gelsin, rekabet olmadan başarı gelmez. Rekabet hem beni hem diğer oyuncuları diri tutar. Takıma çabuk adapte olacağımı düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Kendi yeteneklerime, kendi karakterime güveniyorum. Güzel rekabet ortamı olacak, kazanan Antalyaspor olacak." yanıtını verdi.
Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer de Soner Aydoğdu'nun uzun yıllardır Süper Lig'de forma giydiğini vurguladı.
Antalyaspor'a gelen birçok oyuncunun ileriki zamanlarda ciddi çıkış yakaladığına dikkati çeken Özer, "Umut ediyorum Soner de bu çıkışı yakalayıp, A Milli Takım hedefine ulaşacaktır. Çok güzel bir şehre geldi. Antalyaspor, çok büyük bir camia. Başarılı bir teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla beraber olacak. Transferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Soner Aydoğdu ile Sezgin Özer, sembolik olarak sözleşme imzaladı.
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