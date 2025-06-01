Soner Arıca'ya Hatay korosu
Soner Arıca, 'Misafir Şarkılar' adlı Türkiye turnesi kapsamında Hatay'da müzikseverlerle buluştu
Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, 'Misafir Şarkılar' adlı Türkiye turnesine tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçı, turne kapsamında geçtiğimiz akşam Hatay Kalyon Live’da müzikseverlerle buluştu.
Hataylıların mekânı tıklım tıklım doldurduğu sahnesini 'Devlerin Aşkı' adlı şarkıyla açan Soner Arıca, gece boyunca söylediği; 'Adın Bahardı', 'Yüreğime Ektim Seni', 'Derbeder', 'Hatıran Yeter' gibi geceye misafir olan şarkıları dev bir Hatay korosu eşliğinde söyledi.