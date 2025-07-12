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        Haberler Gündem Son yolculuğuna uğurlanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut toprağa verildi

        Son yolculuğuna uğurlanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut toprağa verildi

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:06 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:25
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        Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı
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        53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Camide, Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti.

        Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, dün sabah acı haberi aldıklarını ve Bulut'un kederli ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.

        Özdemir, Bulut'un vatan sevdasının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu duygusunu her daim en üst ölçekte hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakarca yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

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        Sevenleri, Yiğit Bulut'un tabutunun başında dua etti. Bulut'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Büyükelçi Egemen Bağış da katıldı.

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        #Yiğit Bulut
        #haberler
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