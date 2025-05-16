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        "Son sözü Yargıtay Ceza Kurulu söyleyecek"

        Pınar Gültekin cinayeti davasında "bozma" kararına yapılan itiraz reddedilmişti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir, "İtiraz tarafımıza bugün itibariyle tebliğ edilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları ve talebimiz doğrultusunda son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecektir" paylaşımında bulundu

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        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:58
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        "Son sözü Yargıtay Kurulu söyleyecek"
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        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine karar vermişti.

        Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir, "İtiraz tarafımıza bugün itibariyle tebliğ edilmiştir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan hukuk garabeti niteliğindeki kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları ve talebimiz doğrultusunda son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecektir" dedi.

        Epözdemir paylaşımında şunları söyledi: "Adli Tıp raporuna göre diri diri yakılan ve üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin Yargıtay 1. Ceza dairesinin 'Canavarca his yoktur, sanık haksız tahrikten faydalanmalıdır' şeklindeki oy çokluğuyla verdiği ve açıkça hukuk garabeti niteliğinde olan karara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı CMK 308 uyarınca 6 sayfadan oluşan, bizim itirazlarımız ve dosya münderecatıyla da örtüşen, Pınar Gültekin’in katledilmesinde sanık hakkında canavarca hisle öldürme hükümlerinin uygulanması gerektiği, sanık lehine haksız tahrik hükmünün uygulanmasının ise mümkün olmadığını içeren kapsamlı itirazını yapmıştır.

        Gültekin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir
        Gültekin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir

        İtiraz tarafımıza bugün itibariyle tebliğ edilmiştir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan hukuk garabeti niteliğindeki kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları ve talebimiz doğrultusunda son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecektir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun vereceği emsal mahiyetteki kararla maddi gerçeği ortaya çıkaracağına, adaleti tecelli ettireceğine ve kamu vicdanının rahatlayacağına ilişkin inancımız sonsuzdur. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur."

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