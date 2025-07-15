Son Sefer filmi gerçek hikaye mi, konusu ne?
15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında TRT 1 ekranlarında Son Sefer filmi izleyiciyle buluşuyor. Film, bir otobüs şoförünün gündelik yaşamından koparak yaşanan olayların içinde yer almasını konu alıyor. Peki, Son Sefer filmi gerçek hikaye mi, konusu ne? Son Sefer filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte filme dair merak edilenler...
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Bu akşam TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde özel bir film yayınlayacak. Yapım, sıradan bir vatandaşın o gece yaşadıklarını merkezine alıyor. Oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu gibi isimler bulunuyor. Peki, Son Sefer filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Son Sefer filmi gerçek hikaye mi? Detaylar haberimizde...
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SON SEFER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Son Sefer, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında, Türkiye’nin dört bir yanında vatan için mücadele eden asker, polis ve sivillerin hikayesini merkeze alıyor. Film, emekli olmaya hazırlanan otobüs şoförü Ercan’ın (Zafer Algöz) son seferine odaklanıyor. Ercan, aralarında kızının sevdiği adam Kerem’in (Caner Topçu) de bulunduğu yolcularla Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıkar. Ancak darbe girişiminin başlamasıyla, sıradan bir yolculuk destansı bir direnişe dönüşür. Ercan’ın geçmişte yaşadığı bir askeri kumpasın travmaları, darbe gecesi yeniden su yüzüne çıkar.
Aynı sırada, kızının çalıştığı Atatürk Havalimanı’ndaki kontrol kulesi darbeciler tarafından basılır ve kuleyi ele geçirenlerin başında Ercan’ın geçmişini karartan komutan Gürdal (Cem Özer) bulunmaktadır. Kerem’in yedek kuleye ulaşarak sivil uçakları yönlendirmesi ve Cumhurbaşkanı’nı güvenli bir şekilde indirmesi gerektiği bu kritik gecede, Ercan otobüsünü vatanın kalbine doğru yönlendirir. Ancak yolculuk, sadece dışardaki darbecilere karşı değil, otobüsün içindeki gizli bir hainle de sınanacaktır. Film, bir otobüs dolusu insanın farklı sosyal ve kültürel geçmişlere sahip olmasına rağmen vatan için tek yürek olmasını ve bu kaos ortamında verdikleri zorlu kararları çarpıcı bir şekilde işliyor.
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SON SEFER FİLMİNİN OYUNCULARI
Filmin başrollerinde Zafer Algöz, Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu ve Cem Özer var. Aslıhan Karalar, Hülya Şen, Adnan Biricik, Murat Danacı, Mert Kılıç, Oğuzhan Karbi, Çağla Naz Kargı, Korcan Kol, Ecem Simge Yurdatapan, Berke Üzrek, Edip Zeydan, Çağdaş Tekelioğlu, Büşra Acar, Güneş Çağrı, Kaan Yılmaz, Elena Hakgözi, Melis Şenozan, Ayberk Aladar, Mevlüt Dağlı, Alperen Çavdar, Koray Ekinci ve Ekrem Uzunok filmin kadrosunda yer alıyor.
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