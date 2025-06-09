Son gün trafiği! Megakentte havalimanlarında 400 bin yolcu bekleniyor!

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanında yoğunluk sürüyor.

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DHA'nın haberine göre dönüş yoğunluğu nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı’ndan bin 674, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 800 uçuşun yapılması planlanıyor.

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yoğunluğu başladı. İstanbul'a dönen tatilciler nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk gözlemlenmeye başladı.

Havalimanı yetkilileri dönüş yoğunluğunda sorun yaşamaması için tedbirleri artırdı. Havalimanı görevlileri yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. Bugün İstanbul Havalimanı’ndan bin 674 uçuş yapılması ve 259 bin 449 yolcunun kente dönmesi bekleniyor. 800 uçuşun yapılması planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise, 140 bin yolcunun geçiş yapması bekleniyor