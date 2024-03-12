Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da, mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da haftanın son eleme adayı...