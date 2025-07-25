Son depremler listesi 26 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 26 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. AFAD verilerine göre Antalya açıklarında ve Malatya'da deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
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Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Antalya açıklarında ve Malatya'da deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 26 Temmuz 2025 son depremler listesi…
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MALATYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14:06'da Malatya Doğanşehir merkezli bir deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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ANTALYA AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:31’de merkez üssü Akdeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 56.84 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 46.26 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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25 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;
2025-07-25 14:06:05 38.02417 37.62417 7.0 ML 3.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-25 11:28:41 38.13 36.94444 6.99 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-07-25 09:47:05 38.65889 30.89361 15.26 ML 2.8 Çay (Afyonkarahisar)
2025-07-25 06:31:32 35.82167 31.95222 46.26 ML 3.7 Akdeniz - [56.84 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-07-25 00:35:50 40.20444 25.49361 6.55 ML 2.7 Ege Denizi - [20.32 km] Gökçeada (Çanakkale)
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EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor: