Son depremler listesi 9 Haziran Pazartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD, Kütahya’da 3 ve üzeri büyüklükte peş peşe 3 deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…