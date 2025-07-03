Son depremler listesi 4 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri 3 ve üzeri büyüklükte deprem ile sallandı. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 4 Temmuz son dakika deprem haberleri yakından takibe alındı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 4 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye ekleniyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen 3 üzeri büyüklükteki Erzurum, Ege Denizi ve Kayseri depremleri ile ilgili gelişmeler ‘’3 Temmuz Perşembe bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. İşte, 4 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…
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KAYSERİ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:53'te Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 10.15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 02:25'te Ege Denizi'nde 3.9büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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ERZURUM 3.9 İLE SALLANDI
Saat 01:23'te Erzurum Köprüköy merkezli bir deprem kaydedildi.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre 3.9 büyüklüğündeki deprem, 6.89 kilometre derinlikte meydana geldi.
Erzurum Köprüköy'de dün saat 16.58'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD depremin derinliğini 6.92 kilometre olarak açıklamıştı.
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3 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ
3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-07-03 06:53:33 39.10722 36.05417 10.15 ML 3.0 Sarıoğlan (Kayseri)
2025-07-03 02:25:52 36.72806 25.60167 7.0 ML 3.9 Ege Denizi
2025-07-03 01:23:55 39.76361 41.89417 6.89 ML 3.9 Köprüköy (Erzurum)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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